KSV1870 prüft Cyber-Risiko von Unternehmen

Cyberangriffe sind längst kein Nischenprogramm mehr. Und die nackten Zahlen sprechen eine klare Sprache: 2021 gab es in Österreich um knapp 29 Prozent mehr Anzeigen (Gesamt: 46.200) von Internetkriminalität als im Jahr davor. Dabei sind laut Angaben des Bundeskriminalamtes zuletzt auch Cybercrime-Delikte um fast 20 Prozent auf rund 15.500 Fälle gestiegen – darunter fallen etwa Hacking, Datenbeschädigung oder -fälschung und Datenverarbeitungsmissbrauch. Und das ist nicht nur in Österreich so. Umso verständlicher ist es, dass Unternehmen heutzutage genau wissen wollen, wie es um die IT-Security eines potenziellen Lieferanten oder Geschäftspartner bestellt ist. Selbstverständlich noch bevor dieser an das eigene System „andockt“ und digitale Daten fließen.

Soft Check mit vier Klassifizierungen

Seit März 2022 ist daher in allen UnternehmensProfilen des KSV1870 der WebRisk Indicator integriert. Dabei handelt es sich um eine Risikobewertung für den Webauftritt eines Unternehmens. Konkret wird dabei das öffentlich sichtbare Cyberrisiko von Unternehmenswebseiten klassifiziert. Gemessen an den geltenden Sicherheitsstandards wird die Unternehmenswebsite als sehr gut, mäßig oder infiziert (mit Schadsoftware) eingeteilt. Ist kein Webauftritt bekannt, so gibt es auch keine Bewertung. Die Information ist ein Add-on für bestehende Kunden und hat keinen Einfluss auf das klassische KSV1870 Rating. „Mit diesem neuen Service gehen wir darauf ein, dass Unternehmen neben der klassischen Bonitätsprüfung immer häufiger auch noch andere Needs haben. Und wir als Informationsdienstleister haben den Anspruch, Antworten auf diese aktuellen Fragestellungen von Unternehmen zu liefern“, weiß Gerhard Wagner, Geschäftsführer der KSV1870 Information GmbH.