HDI LEBEN: Nachhaltigkeit bereichert unser LEBEN in vielerlei Hinsicht

Geht es um Nachhaltigkeit, ist auch der persönliche CO 2 -Fußabdruck in aller Munde. Wie können wir hier unseren persönlichen Beitrag leisten?

CO 2 -Emissionen, die wir durch unsere täglichen Handlungen verursachen, können wir bis zu einem gewissen Ausmaß selbst steuern. Egal, ob Mobilität, Wohnen, Kochen, Einkaufen – im Prinzip braucht alles, was wir tun, Energie und verursacht somit auch CO 2 . Das wird auch so bleiben, solange wir in unserem Energiesystem fossile Quellen nutzen. Daher ist es wichtig, dass wir uns unseren persönlichen CO 2 -Fußabdruck bewusst machen und in Zukunft mehr Achtsamkeit walten lassen. Dies schließt auch unsere persönliche Geldanlage ein.

Wodurch unterscheidet sich nachhaltige Geldanlage von herkömmlichen Investments?

Nachhaltiges Investieren ist weit mehr als nur Umweltschutz. Neben ökologischen geht es vor allem um soziale und gesellschaftliche Fragestellungen. Eine gute Unternehmensführung, faire Vergütungsregeln, Engagement für die Gesellschaft und Menschenrechte sind ebenso Voraussetzungen für eine Anlageentscheidung wie der bewusste Umgang mit Ressourcen. All diese Aspekte ergänzen bei nachhaltigen Geldanlagen die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit. Wichtige Investmentthemen sind dabei erneuerbare Energie, Klima- und Umweltschutz sowie Wasserwirtschaft. Ich bin der Überzeugung, wir wären heute alle gut beraten, wenn wir unser verfügbares Kapital im Sinne eines nachhaltigen Portfoliogedankens streuen. Das bedeutet, auch in fondsgebundene Lebensversicherungen, Aktien bzw. Aktienfonds zu investieren, deren Fokus auf einem verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen sowie einer klaren Werteorientierung liegt.

HDI LEBEN empfiehlt allen, die für ihre Familie nachhaltig vorsorgen wollen, ein umfassendes Beratungsgespräch mit einem vertrauensvollen, zuverlässigen und fachlich kompetenten Vor-sorgespezialisten.

Orientierung finden Interessierte auch unter: www.hdi-leben.at/beratersuche