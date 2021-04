Gute Laune durch Soulfood

Sich glücklich zu essen – funktioniert das wirklich?

Carmen Klammer: Durch die Ernährung kann die Ausschüttung des Glückshormons Serotonin bewirkt werden. Mangelt es an Serotonin, wirkt sich dies auf die Stimmung, den Appetit, den Schlaf, die Gedächtnisleistung und die Temperaturregulierung aus. Daher kann Serotonin auch die Gedächtnisleistung stimulieren und den Schlaf fördern. Für eine glückliche Stimmung kommt es nicht nur darauf an, welche Nahrung aufgenommen wird, sondern welche Bestandteile diese beinhaltet. Serotonin wird primär im Verdauungstrakt produziert, allerdings kann es die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden. Es benötigt dafür die essentielle Aminosäure Tryptophan als Transportmolekül. Bei der Aufnahme von Kohlenhydraten wird Insulin vom Körper ausgeschüttet und dies bewirkt neben der Regulierung des Blutzuckerspiegels auch eine gesteigerte Aufnahme von Aminosäuren in die Muskelzellen – ausgenommen Tryptophan. Das bedeutet für Tryptophan: Freie Bahn zum Gehirn, da die anderen Aminosäuren zu den Muskeln wandern. Insofern ist ein günstiges Verhältnis von Kohlenhydraten und Proteinen entscheidend für die Serotoninbildung.

Welche Lebensmittel tun unserer Seele besonders wohl?

Jasmin Klammer: Tryptophan kommt in einer eiweißreichen Kost reichlich vor und steckt in Lebensmitteln wie Fisch, Meeresfrüchten, Eiern, Käse, Fleisch, Samen (v. a. Sonnenblumenkerne), Nüssen (v. a. Cashew), Soja, Hafer, Kichererbsen und besonders Bananen sind wahre Stimmungsmacher, die den Serotoninspiegel heben. Diese Lebensmittel sollten wir in unseren Speiseplan einbauen. Vitamine wie Niacin (B3), B6 und Folsäure sind sogenannte Cofaktoren bei der Entstehung von Serotonin. Das bedeutet: Sie fördern die Umwandlung von Tryptophan in Serotonin. Reich an derlei Vitaminen sind Fisch, mageres Fleisch, Getreideprodukte, Nüsse, Kartoffeln, Milch und Milchprodukte sowie Hülsenfrüchte. Folsäure befindet sich zudem auch in grünem Gemüse – vor allem in Blattgemüse.