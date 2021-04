HDI LEBEN: Sportliche Tipps zum optimalen Einstieg nach der Trainingspause

Warum kommt es so schnell zum Muskelabbau?

Carmen Klammer: Leider verliert der menschliche Körper bereits in den Zwanzigern an Muskel-Power. Also ab dem fünfundzwanzigsten Lebensjahr macht es durchaus Sinn, der biologischen Uhr mit einem erhöhten Krafttrainings-Pensum entgegenzuwirken. Wenn der Körper keinen Bedarf an Bewegung wahrnimmt, werden früher oder später Muskelproteine abgebaut, um Energie zu sparen. Wird parallel dazu auch noch zu wenig Nahrungseiweiß aufgenommen, baut der Körper das nötige Eiweiß aus den Muskeln ab. Daher empfehlen wir bei jeder Hauptmahlzeit eine hochwertige Proteinquelle wie Fleisch, Fisch, Eier oder Hülsenfrüchte einzubauen.

Es ist nie zu spät mit Sport zu beginnen: Es lohnt sich auf jeden Fall und in jedem Alter. Zudem erinnern sich Muskeln an ihr früheres Wachstum, auch genannt „muscle memory“, wodurch der Körper wieder schneller Muskeln aufbaut, wenn in der Vergangenheit ähnliche Bewegungen ausgeführt wurden.