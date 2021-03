HDI LEBEN: Familien brauchen finanzielle Geborgenheit

Die Corona-Krise hat die Familie wieder ins Zentrum des Interesses gerückt. Zum einen, weil unsere Sozialkontakte seit rund einem Jahr in erster Linie auf das engste persönliche Umfeld beschränkt sind, und zum anderen, weil Mütter und Väter wieder verstärkt in der Kinderbetreuung gebraucht werden. Gleichzeitig erhöht jeder Lockdown die Zahl jener Menschen, die in Kurzarbeit sind oder ihre Arbeit überhaupt verlieren. Finanziell am stärksten betroffen sind hier Mütter mit Kindern. Michael Miskarik erklärt, warum gerade jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um an die finanzielle Zukunft und die Absicherung der Familie zu denken.

Kurzarbeit, hohe Arbeitslosenraten bei Müttern mit Kindern und Distance Learning belasten Familien nicht nur psychisch, sondern auch finanziell. Warum ist gerade dieser finanzielle Aspekt für Familien so wichtig?

Michael Miskarik: Familien, insbesondere Jungfamilien, stehen nicht nur in Zeiten von Corona vor besonderen finanziellen Herausforderungen. In vielen Fällen sind junge Familienväter Alleinverdiener, während sich junge Mütter in Karenz befinden oder lediglich Teilzeit arbeiten und die Kinder betreuen. Diese Rollenverteilung hat jedoch langfristige finanzielle Auswirkungen, denen man frühzeitig mit gezielten Vorsorgemaßnahmen begegnen sollte. Unsere Erfahrungen aus zahlreichen Beratungsgesprächen zeigen, dass der Absicherungsbedarf dabei höchst individuell ist und sich im Laufe des Lebens immer wieder verändert. Aus diesem Grund ist es uns bei HDI LEBEN ein wichtiges Anliegen, Familien für ihre finanzielle Vorsorge und Absicherung zu sensibilisieren.