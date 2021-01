Corona-Krise macht Familie zum wichtigsten LEBENSWERT-Faktor

Corona macht das Landleben attraktiv:

Menschen, die in Wien leben, haben einen niedrigeren LEBENSWERT-Index (7,32) als Menschen, die in den anderen Bundesländern leben (7,54). Insbesondere der Höchstwert „10“ wird in Wien signifikant weniger häufig vergeben. HDI LEBEN empfiehlt allen, die für ihr Alter vorsorgen wollen, ein umfassendes Beratungsgespräch mit einem vertrauensvollen, zuverlässigen und fachlich kompetenten Vorsorgespezialisten.

Orientierung finden Interessierte unter: www.hdi-leben.at/beratersuche