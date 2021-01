HDI LEBEN lädt zum LEBENSWERTEN Diskurs ein

Die HDI Versicher­ungen wurden 1903 gegründet. Zu hohe Preise für die Haftpflicht­versicherung führten dazu, dass sich sechs Berufsgenossenschaften und 176 Unternehmen zum „Haftpflichtverband der deutschen Eisen- und Stahlindustrie“ zusammen­schlossen. Knapp 90 Jahre später erfolgte der Einstieg in das Lebensversicherungsgeschäft. Heute ist die HDI Lebensversicherung Teil der weltweit tätigen HDI Gruppe unter dem Dach des Talanx Konzerns. Mit Prämieneinnahmen in Höhe von 39,5 Milliarden Euro (2019) und rund 23.000 Mitarbeitenden ist Talanx eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Die Talanx AG ist an der Frankfurter Börse sowie an den Börsen in Hannover und Warschau gelistet.

Am österreichischen Markt ist die HDI Lebensversicherung heute unter der Marke HDI LEBEN tätig und überzeugt in den Sparten Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung mit Qualität und Kompetenz. Neben finanzieller Beständigkeit ist das Vertrauen von Geschäftspartnern und Kunden die Basis für den Unternehmenserfolg. In Zeiten von Niedrigzinsen, strenger regulatorischer Anforderungen und angesichts zahlreicher Krisen steht die hervorragende Bonität von HDI LEBEN zunehmend im Fokus. HDI LEBEN ist Wachstumschampion 2019 unter den Lebensversicherern in Österreich.