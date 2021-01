HDI LEBEN: Mit Altersvorsorge zu einer besseren Welt beitragen

Für HDI LEBEN sind Vorsorge und langfristige Geldanlage zentrale LEBENSWERTE und damit auch wesentliche Bestandteile eines achtsamen Lebensstils. Christian Wagner, Leiter Produktmanagement der HDI Lebensversicherung AG in Österreich, erklärt, warum nachhaltige Investments nicht nur unsere Umwelt dauerhaft verbessern können, sondern auch einen wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag leisten.

HDI LEBEN bietet im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung eine große Auswahl an nachhaltigen Anlagemöglichkeiten an. Warum hat Nachhaltigkeit bei HDI LEBEN einen so zentralen Stellenwert?

Christian Wagner: Nachhaltiges Investieren ist weit mehr als nur Umweltschutz. Neben ökologischen geht es auch um soziale und gesellschaftliche Fragestellungen. Eine gute Unternehmensführung, faire Vergütungsregeln, Engagement für die Gesellschaft und Menschenrechte sind ebenso Voraussetzungen für die Anlageentscheidung wie der bewusste Umgang mit Ressourcen. Diese Aspekte ergänzen bei nachhaltigen Geldanlagen die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit. Wichtige Investmentthemen sind unter anderem erneuerbare Energie, Klima- und Umweltschutz sowie Wasserwirtschaft. Wir wären heute alle gut beraten, wenn wir unser verfügbares Kapital – sowohl für Altersvorsorge als auch für Vermögensaufbau – im Sinne eines nachhaltigen Portfoliogedankens streuen. Unser neu überarbeiteter TwoTrust Invest ist daher eine fondsgebundene Rentenversicherung, die Ertragschancen aus Investmentfonds mit einer lebenslangen Rente vereint. Dabei kann man zu Rentenbeginn zwischen einer einmaligen Kapitalleistung und einer lebenslangen Rentenzahlung wählen. Alternativ können die Fondsanteile auf ein Wertpapierdepot übertragen werden. So schaffen wir eine tragfähige Basis für die ZEITWERTsicherung unserer Kunden.