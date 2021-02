Gleichberechtigung bedeutet auch finanzielle Unabhängigkeit

Der Mann macht Karriere, die Frau arbeitet Teilzeit, kümmert sich um Kinder und Haushalt – diese althergebrachten Rollen gelten als Hindernis für Geschlechtergerechtigkeit und sind dennoch allgegenwärtig in unserem Alltag. Nicht zuletzt die Corona-Krise führt uns dieses Ungleichgewicht in der familiären Aufgabenteilung wieder deutlich vor Augen. Tatsache ist auch: Die durchschnittliche ASVG-Bruttopension für Frauen liegt in Österreich bei 1.083 Euro – das ist nahe der Armutsgrenze. Für Astrid Valek, Marketingleiterin der HDI Lebensversicherung AG in Österreich, besteht daher dringender Aufklärungs- und Handlungsbedarf, wie sie im Gespräch mit Kommunikationsexpertin Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl von E.W.S.COM erklärt.

Das Frauennetzwerk Business and Professional Women hat berechnet, dass Frauen in Österreich im Durchschnitt um 14 % weniger verdienen als Männer. Warum ist das so?

Astrid Valek: Die Gründe dafür sind vielfältig und in unserem gesellschaftlichen Alltag tief verwurzelt. Da ist zum einen unser traditionelles Familienverständnis, das die Frau noch immer primär in der Rolle der Hausfrau und Mutter sieht, bei der Berufswahl einschränkt und über die „Zuverdienerdenke“ bevorzugt in Teilzeit arbeiten lässt. Hinzu kommt, dass Karenzzeiten und Teilzeittätigkeiten die Aufstiegschancen verringern. Vielen Frauen mangelt es darüber hinaus am notwendigen Selbstbewusstsein bei Gehaltsverhandlungen, vor allem wenn es darum geht, die eigenen Leistungen sichtbar zu machen. Zum anderen fehlt es vielerorts auch an Infrastruktur – ich denke hier zum Beispiel an ganztägige Kinderbetreuung.

Was müsste sich an unserem Familienverständnis ändern, damit Gleichberechtigung im gesellschaftlichen Alltag funktioniert?

Zuallererst brauchen wir ein modernes Familienbild mit einer gleichberechtigten Rollenverteilung zwischen Mann und Frau – nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht. Auch ein flächendeckender Ausbau von bedarfsgerechter Kinderbetreuung sowie entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen für Wiedereinsteigerinnen und ein Umdenken bei der Berufswahl wären wertvolle Maßnahmen in die richtige Richtung. Frauenförderung und Quotenregelungen in Unternehmen könnten ebenfalls eine Win-win-Situation für Frauen und Unternehmen bringen. Bei HDI LEBEN wollen wir Männer und Frauen gleichermaßen in diesem Zusammenhang verstärkt für ihre finanzielle Eigenverantwortung sensibilisieren und darüber aufklären, wie sich Entscheidungen im Erwerbsleben auf das persönliche Lebenseinkommen und die finanzielle Situation im Alter auswirken.