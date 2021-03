HDI LEBEN: Gesundheit ist ein unbezahlbarer LEBENSWERT

HDI LEBEN moderiert seit fast vier Jahren einen öffentlichen Diskurs rund um gesellschaftspolitische Fragestellungen. Wie kommt man als Lebensversicherer dazu?

Bei HDI LEBEN steht der Mensch im Mittelpunkt, daher nehmen gesellschaftsrelevante Themen wie Gesundheit und finanzielle Vorsorge einen zentralen Stellenwert in unserem Denken und Handeln ein. Unsere Unternehmenskultur basiert auf gelebter Wertschätzung und gegenseitigem Respekt, damit der Alltag für alle LEBENSWERT ist und es auch bleibt. Bei allem, was wir tun, wollen wir einen sinnstiftenden Beitrag zur Steigerung des LEBENSWERTS der Menschen leisten. Als LEBENSWERTES Unternehmen achten wir zum Beispiel nicht nur auf die Gesundheit unserer Mitarbeitenden, sondern übernehmen auch gesellschaftspolitische Verantwortung, indem wir öffentlich und aktiv für eine gesundheitsbewusste Lebensweise eintreten. Mit unserem Unternehmensführungsprogramm „HDI LEBEN macht das Leben LEBENSWERT“ besinnen wir uns in allen Belangen auf unsere Kernkompetenzen und auf ein gesundes Maß an Werteorientierung.

HDI LEBEN hat die Menschen in Österreich 2020 bereits zum zweiten Mal nach ihren persönlichen LEBENSWERT-Prioritäten gefragt. Welchen Stellenwert hat dabei die Gesundheit für die Österreicherinnen und Österreicher? Gesundheit ist ein essenzieller LEBENSWERT-Faktor. Im Rahmen unserer LEBENSWERT Studie 2020 haben wir die Menschen österreichweit gefragt, was ihr Leben LEBENSWERT macht. Dabei hat sich gezeigt, dass Gesundheit hinter der Familie (52%) mit 49% der zweitwichtigste LEBENSWERT-Faktor ist. Dahinter folgen finanzielle Sicherheit (29%), Freunde (29%) und Liebe (28%). Am wenigsten Bedeutung wird Schönheit (1%), Ansehen (1%) und Markenware (0%) beigemessen. Dieses Ergebnis zeigt eindeutig: Die Menschen suchen heute nach Sinn und sinnstiftenden Angeboten. Dieser Entwicklung wollen wir bei HDI LEBEN mit unserer Haltung, unserem Angebot sowie all unseren Leistungen entsprechen und eine authentische Botschafterrolle übernehmen.