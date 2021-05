Wer entspannt lebt, ist gesünder

Worin liegt der Unterschied zwischen akutem und chronischem Stress?

Akuter Stress wird durch bestimmte Stressoren ausgelöst. Adrenalin wird ausgeschüttet und es kommt zu einer Alarmreaktion: Der Körper wird mobilisiert, auf Kampf oder Flucht eingestellt. Der Alarmreaktion folgt die Widerstandsphase, denn der Körper ist bestrebt, den Normalzustand wiederherzustellen. Dauert die Stressbelastung zu lange an, tritt die Erschöpfungsphase ein. Das kann zu nachhaltigen Gehirnschädigungen und Funktionsstörungen führen. Ein längerfristig erhöhter Stresspegel, also chronischer Stress, den viele oft gar nicht als solchen wahrnehmen, stellt ein grob unterschätztes gesundheitliches, soziales und wirtschaftliches Problem dar. Weitverbreitete Stress-Quellen finden sich unter anderem in einer unbefriedigenden, belastenden Arbeit oder in Beziehungen.