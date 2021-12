Finanzielle Eigenverantwortung ist ein nachhaltiger LEBENSWERT

Michael Miskarik, Niederlassungsleiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich und Beirat der Denkwerkstatt St. Lambrecht, setzt sich seit vielen Jahren öffentlich für eine nachhaltige und LEBENSWERTE Gesellschaft ein. Im Gespräch mit Professor Dr. Johannes M. Martinek, Präsident der Gesellschaft für Zukunftssicherung und Altersvorsorge – Denkwerkstatt St. Lambrecht, stellt er unser aktuelles gesellschaftspolitisches System auf den Prüfstand und bringt neue, nachhaltige Lösungsansätze ins Spiel.

Herr Professor Martinek, beim Thema Altersvorsorge zieht sich der Staat zunehmend aus seiner sozialpolitischen Verantwortung zurück. Gleichzeitig gibt er aber keine konkreten Empfehlungen an die Menschen, wie sie mit ihrer nun wieder stärker gefragten finanziellen Eigenverantwortung umgehen sollen. Welche Maßnahmen braucht es, um der drohenden finanziellen Unterversorgung nach der Aktivitätsphase zu entkommen?

Johannes Martinek: Zukunftssicherheit und Pensionen zählen zu den emotionalsten Themen unserer Gesellschaft. Wir haben viele Jahrzehnte auf unser 3-Säulen-Modell vertraut, denn es hat uns Stabilität und nachhaltige Wirksamkeit vermittelt. Neue Berufs- und Lebensmodelle entstehen laufend und sind eine Herausforderung besonderer Art. Und diese Entwicklung geht weiter und führt oft zu individuell unterschiedlich ausgeprägten Vorsorgesäulen. Für die Mehrzahl der Menschen bedeuten die staatlichen Pensionsansprüche, die auch in Zukunft das tragende Element der sozialen Sicherheit darstellen werden, ihr gesamtes „Vermögen“. Aber das deckt in vielen Fällen den Finanzbedarf im Alter nicht ab. Da die Österreicherinnen und Österreicher traditionellerweise Sparbuchsparer sind, verschärft die anhaltende Niedrigzinsphase in Kombination mit der wieder steigenden Inflation die Situation zusätzlich. Eines ist klar: Das Sparbuch ist kein Ertragsbringer mehr. Und genau hier ist der Staat in seiner Verantwortung den Menschen gegenüber gefordert: Rentablere Geldanlagen müssen als Ergänzung zur staatlichen Vorsorge kommuniziert und gefördert werden.