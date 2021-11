Ein LEBENSWERTES Zuhause ist Balsam für unsere Seele – gerade in Zeiten wie diesen

Weihnachten ist für viele die schönste Zeit im Jahr. Aber kann man es mit der Weihnachts-Dekoration auch übertreiben?

Ich denke zu Weihnachten darf man durchaus ein wenig übertreiben. Wahre Weihnachtsfans gestalten ihr Zuhause schon sehr früh um und dabei muss es definitiv glitzern und glänzen. Zu dieser Zeit im Jahr erinnert man sich gerne an die eigene Kindheit zurück. Wie schön es damals war, voller Begeisterung aufs Christkind zu warten und die Freude auf Geschenke. Tatsächlich lassen, damals wie heute, die kitschigsten Weihnachtsdeko-Artikel die Kinderaugen am meisten funkeln.

Welche Weihnachtsdeko-Trends sind heuer ganz besonders angesagt?

Einen starken Trend sehe ich in der Verwendung von Naturmaterialien: Kränze, Zapfen und Co in Wachs getaucht oder getrocknet und damit haltbar gemacht. Das ist eine wunderschöne und zeitlose Ergänzung zu jeder Weihnachtsdekoration. Auch hier gilt, es ist erlaubt, was gefällt. Mein Tipp: Eine Kombination der Dekorationselemente in maximal zwei Farben und einer Stilrichtung lässt jeden Raum weihnachtlich erstrahlen.

Vielen Dank für Ihre Empfehlungen und glitzernde Weihnachten!

