ZEITWERTsicherung: Der Zinseszins ist unser wichtigster Helfer beim Vermögensaufbau

Herr Wagner, das Geldvermögen der Österreicherinnen und Österreicher stieg 2021 um rund acht Prozent auf den Rekordwert von 799 Milliarden Euro. Dieser Anstieg hätte aber noch viel höher ausfallen können, wenn nicht ein Großteil davon auf quasi zinslosen Sparbüchern liegen würde. Warum verzichten wir auf dieses leicht verdiente Geld?

Christian Wagner: In vielen Fällen mangelt es einfach am notwendigen Wissen über entsprechende Alternativen. Unsere Generation, aber auch die unserer Eltern, ist mit Zinsen groß geworden. Wir haben gelernt: Wenn wir unser Geld auf das Sparbuch legen, dann bekommen wir dafür Zinsen. Wenn wir das Geld lange genug liegen lassen, werden diese Zinsen immer mehr. Und nach fünfzehn, zwanzig Jahren hat sich unser Erspartes verdoppelt. Man musste sich also keine Gedanken über renditestärkere Alternativen machen. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit rund zehn Jahren gibt es kaum noch Zinsgewinne auf Spareinlagen. Damit fällt ein wesentlicher Erfolgsfaktor weg und unser Geld verliert bei traditionellem Sparverhalten aufgrund der wieder steigenden Inflation massiv an Kaufkraft. Wie sich die Inflation langfristig auf unser Erspartes auswirkt, kann man anhand eines einfachen Beispiels zeigen: Nehmen wir an, wir legen heute 10.000 Euro auf ein Sparbuch, das keine Zinsen mehr abwirft, dann verliert unser Geld bei einer Inflationsrate von 3,3 Prozent innerhalb von zehn Jahren rund 30 Prozent an Wert.