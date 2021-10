Weltspartag: Eine LEBENSWERTE Rendite ist für Sparer unverzichtbar

Die Top-3-Vorsorgeprodukte der Österreicherinnen und Österreicher sind laut aktueller IMAS-Studie nach wie vor das Sparbuch mit 58 Prozent, gefolgt von der Lebensversicherung mit 42 Prozent und dem Bausparvertrag mit 39 Prozent. Das Sparbuch liegt demnach noch immer auf Platz 1, obwohl es seit Jahren magere bis gar keine Zinsen bringt. Dabei ist eine angemessene Rendite die unverzichtbare Basis für den langfristigen Vermögensaufbau, erklärt Direktor Michael Miskarik, Leiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich.

Herr Miskarik, Sie weisen immer wieder darauf hin, dass die Österreicherinnen und Österreicher durch ihr traditionelles Sparverhalten sehr viel Geld vernichten. Was meinen Sie damit?

Michael Miskarik: Wir befinden uns seit fast zehn Jahren in einem vorher nie dagewesenen Niedrigzinsumfeld. Damit wurde alles, was wir in der Schule, im Elternhaus oder von Bankberatern über Zinsen und sichere Geldanlage gehört haben, ungültig. Vielmehr ist das, was wir derzeit erleben, das genaue Gegenteil davon: Anstatt Zinsen auf Spareinlagen zu bezahlen, verlangen Banken von Firmenkunden teilweise bereits ab 15.000 Euro ein Verwahrentgelt. Zu allem Übel zehrt auch noch die Inflation am Wert des Vermögens. Die Inflationsrate in Österreich ist zuletzt sprunghaft angestiegen. Im September lag sie bei 3,3 Prozent – Tendenz steigend.

Wie wirkt sich die Inflation langfristig auf unser Erspartes aus?

Das kann man am besten anhand eines einfachen Beispiels zeigen: Nehmen wir an, wir legen heute 10.000 Euro auf ein Sparbuch, das keine Zinsen mehr abwirft, dann verliert unser Geld bei einer Inflationsrate von 3,3 Prozent innerhalb von fünf Jahren 14,98 Prozent an Wert bzw. sinkt die Kaufkraft auf rund 8.501,56 Euro. Nach zehn Jahren sieht die Situation noch dramatischer aus: Der Wertverlust beträgt in diesem Fall fast 30 Prozent.

Aber ist Sparen überhaupt noch attraktiv, wenn es auf Spareinlagen keine Zinsen mehr gibt?

Bei klassischen Sparformen wie Sparbuch oder Konto liegen die Zinsen derzeit unter der Inflation, das bedeutet reale Kaufkraftverluste. Hat man 1990 bei jährlichen Sparzinsen von sieben bis acht Prozent knapp zwölf Jahre gebraucht, um sein Sparguthaben zu verdoppeln, wären es heute circa 400 Jahre. Am Sparbuch sollte nur mehr die Liquiditätsreserve liegen, die für Allfälliges und Unvorhersehbares sein muss. Abgesehen davon, ist es wichtiger denn je, sich aktiv mit seiner Geldanlage auseinanderzusetzen. Das heißt, Sparer müssen stärker auf die ZEITWERTsicherung achten und ihre Geldanlage regelmäßig einem Fitness-Check unterziehen.