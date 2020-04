Wie Sie aus einem Konzentrationstief wieder herauskommen

Bewegung hilft

Ein Faktor für eine gute Konzentrationsfähigkeit ist ausreichend Schlaf. Beim akuten Nachmittagstief ist der natürlich nicht so leicht nachzuholen. Bringen Sie Ihren Kreislauf mit ein bisschen Bewegung in Schwung: Gehen Sie kurz an die frische Luft – oder lüften Sie wenigstens den Raum und atmen Sie tief durch. Erlaubt ist, was gut tut: Armkreisen, auf den Zehenballen wippen, im Sitzen die Knie anziehen, den Oberkörper sanft hin- und herdrehen oder einfach ein zügiger Spaziergang.