So bleiben Sie zuhause fit und gesund

Wer es nicht gewohnt ist, vermehrt Zeit zuhause zu verbringen, der steht aktuell vor einer großen Herausforderung. Das Fitnessstudio hat geschlossen, das Restaurant mit den gesunden Snacks ebenso – und den Freundeskreis zu treffen, mit dem wir uns normalerweise regelmäßig austauschen, ist auch nicht möglich.

Wir haben Tipps und Tricks gesammelt, um daheim fit, gesund und bei Verstand zu bleiben.

Bewegung

Auch ohne Fußballtraining, Boxclub und Tennisplatz können Sie in Bewegung bleiben – was nicht nur für Ihren Körper, sondern auch für Ihren Kopf wichtig ist, wenn Sie den ganzen Tag daheim sind. Suchen Sie online nach Yoga- oder Krafttraining-Videos: Für die meisten Übungen brauchen Sie nichts mehr als Ihr eigenes Körpergewicht. Gemeinsam mit den MitbewohnerInnen, der Familie oder sogar den üblichen Sport-Buddies per Skype macht’s gleich noch mehr Spaß!