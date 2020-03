Wie finde ich zu einer Laufroutine?

Lauf-Geh-Methode als erste Übung

Wer sich anfangs davon überfordert fühlt, längere Strecken am Stück durchzulaufen, sollte sich zunächst an die „Run-Walk-Methode“, also die Lauf-Geh-Methode, halten. Das bedeutet nicht, dass Sie gehen sollen, sobald Sie nicht mehr können. Vielmehr sollten Sie bewusste Geh-Pausen einlegen: Als absoluter Anfänger könnten Sie etwa abwechselnd 30 Sekunden laufen und ein bis zwei Minuten gehen, etwas fortgeschrittener dann fünf Minuten laufen und ein bis zwei Minuten gehen. So verringern Sie auch das Risiko, sich zu überschätzen – und zu verletzen.