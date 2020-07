Hitze: Darauf sollten Sie bei Ihrer Ernährung achten

Das sollten Sie einschränken

Tierisches Eiweiß regt zur Wärmeproduktion an. Reduzieren Sie also Fleischmahlzeiten und verlegen Sie diese eher an den Abend. Schwere und fettige Mahlzeiten belasten den Organismus. Halten Sie sich auch bei Zigaretten, Alkohol, Kaffee und Tee zurück, da das den Kreislauf belasten kann. Wer zu einem schwachen Blutdruck neigt, sollte das besonders beherzigen.

