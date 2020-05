Sind Ihre Arbeitspausen wirklich erholsam?

Die Pause als bewusste Unterbrechung

„Dieses Projekt stelle ich noch fertig, dann habe ich mir die Pause verdient!“ So oder so ähnlich gestalten Sie Ihre Arbeitspausen? Drehen Sie den Spieß doch einmal um und lassen Sie Ihr aktuelles „To Do“ bewusst mittendrin liegen. So gönnen Sie sich auch eine Denkpause und kehren mit frischer Energie und neuen Ideen zurück an die Arbeit.

Ablenkung durch soziale Kontakte

Es ist keine Pause, wenn Sie beim Essen weiterhin mental Ihre To-Do-Liste abarbeiten! Rufen Sie doch einmal zwischendurch Freunde oder Familie an und sprechen Sie über etwas anderes als die Arbeit, um auf neue Gedanken zu kommen. Das steigert bestimmt auch Ihre Laune!