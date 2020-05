Jeder dritte Österreicher sitzt zu viel* – das sind die Auswirkungen

Wie viel sitzen Sie?

Ein paar Stunden, grob geschätzt? Rechnen Sie mal nach. Beim Frühstück, auf dem Weg in die Arbeit, in der Arbeit, in der Mittagspause… Fernsehen im Liegen zählt natürlich auch dazu. Schon als Kind wird uns Stillsitzen verordnet und wir vergessen, auf die Signale unseres Körpers zu hören. Wahrscheinlich können Sie nicht für eine Stunde Sport aus dem Büro verschwinden, aber ein kurzer Spaziergang zum Bäcker bringt auch Bewegung.