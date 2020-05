Fit bleiben: Warum ist Dehnen wichtig?

Woran denken Sie beim Wort Dehnen? An verkürzte Waden bei Läufern? Daran, dass Sie im Stehen mit den Fingerspitzen den Boden nicht erreichen? Richtig durchgeführt kann regelmäßiges Dehnen unterstützen, Schmerzen bei Verspannungen zu lösen, muskuläre Verkürzungen auszugleichen und die Beweglichkeit zu verbessern.

Vom statischen und dynamischen Dehnen

Dehnen ist aber nicht gleich Dehnen: Stretching bezeichnet in der Regel statisches Dehnen. Etwa 15 bis 30 Sekunden lang verharrt man dabei in der maximalen Dehnungsposition und verbessert mit der Zeit seine Beweglichkeit. Beim dynamischen Dehnen hingegen wippt oder schaukelt man sanft und tastet sich mit jedem Wippen näher an die maximale Dehnung an.