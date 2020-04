Das hilft wirklich, wenn es im Nacken und Rücken zwickt

Auch psychosomatische und psychosoziale Ursachen wie Depressionen, Stress und Unzufriedenheit sind Auslöser für Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich.

Welche Schmerzen habe ich?

Akute Schmerzen dauern bis zu drei Wochen und lassen sich meist auch ohne ärztliche Behandlung lösen. Wenn der Schmerz danach wiederholt aufflammt, spricht man von „rezidivierenden“, also wiederkehrenden Beschwerden. Dauern die Schmerzen länger als drei Monate an, sind sie bereits chronisch. Je nachdem, in welchem Stadium Sie sich befinden, werden unterschiedliche Behandlungsmethoden empfohlen.

Wie kann ich meine Beschwerden behandeln?

Ganz akut hilft Bewegung, was häufig schon unbewusst passiert. Bewegen Sie bei einem steifen Nacken den Kopf vorsichtig von links nach rechts und umgekehrt. Massieren Sie die betroffene Stelle, um den Muskel zu lockern.

Für die Linderung der Beschwerden ist vor allem Wärme wichtig: Wärmepflaster, Infrarotlicht und heiße Bäder können Wunder wirken. Sollten Sie die Schmerzen dadurch nicht verringern können, ziehen Sie Massagen und Physiotherapie in Betracht.