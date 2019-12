Rezepte für einen fröhlichen Winter

Im Sommer sind wir viel im Freien, schwimmen in Badeseen und machen Radfahrten. Abends sitzen wir bis zum Sonnenuntergang draußen. Im Winter verlagern wir die Freizeit nach drinnen, trinken in der Dunkelheit süßen Punsch und belagern danach die Couch. Nein, es ist nicht verwunderlich, wenn wir durch den Mangel an Licht und Bewegung an manchen Tagen eine Art Durchhänger verspüren. Sport erscheint uns viel zu anstrengend und auch die Laune war schon mal besser.