So kommen Sie bewegt durch den Winter

Fällt Ihnen das Laufen in der kalten Luft schwer, probieren Sie es mit Langlaufen, Schneeschuhwandern, Eislaufen oder langen Spaziergängen, vielleicht auch leicht bergauf. Setzen Sie bei Wanderungen Stöcke ein, sind gleich auch die Arm- und Schultermuskeln beteiligt.

Wofür auch immer Sie sich entscheiden: Jede Stunde Sport zahlt auf Ihr Bewegungskonto ein! Sporttracking wie in der Generali Vitality App stärkt Ihre Motivation. Empfehlungen zu Ihrer persönlichen Fitness stellen Sie am besten an den GesundheitsCoach, der Ihnen als Generali-Kunde zur Verfügung steht.

* Quelle: Meinungsumfrage Generali Versicherung AG, Umfragezeitraum: 09/2019, Stichprobe: 3.164 Personen