Spitzpaprika & Couscous: Ein vegetarischer Auflauf mit fruchtiger Sauce

In diesem Rezept werden Spitzpaprika mit einer Couscous-Bohnen-Mischung befüllt und in eine fruchtige Sauce gebettet. Mahlzeit!

Dann wird der Parmesan eingerührt - alternativ können Sie den Parmesan für eine vegane Variante auch weglassen. Schmecken Sie die Sauce am Ende noch einmal ab!

Erhitzen Sie Olivenöl in einem Topf bei mittlerer bis hoher Temperatur und schwenken Sie den gewürfelten Knoblauch darin für etwa ein bis zwei Minuten – braun werden sollte er nicht.

Melanie Brazda stammt aus einer Gärtnerfamilie, doch arbeitete fünfzehn Jahre lang als Bankerin – bis sie auf der Suche nach mehr Nachhaltigkeit im Leben ihren eigenen Gärtnerbetrieb gründete. Gemeinsam mit ihrem Mann Leopold Brazda steht im gemeinsamen Betrieb in einem ganzheitlichen Ansatz der Spitzpaprika im Fokus. Melanie Brazda ist außerdem Ernährungstrainerin, beschäftigt sich mit Naturkosmetik, veganer Ernährung und dem Kochbuchschreiben.

Ich arbeite mit viel Freude als Gärtnerin und pflege die Spitzpaprika-Pflanzen mit viel Einsatz, damit ich ab Juli, wenn der Spitzpaprika die perfekte tiefrote Färbung hat, eine gesunde und sehr geschmacksintensive Ernte in die LGV nach Simmering liefern kann. Mein Know-how als Gärtnerin und mein Wissen als Ernährungstrainerin ergänzen sich perfekt und harmonieren ideal mit meinem gesamten Lebensstil und ich hoffe, dass man diese Leidenschaft auch schmeckt!“