Parmesan-Melanzani auf Paradeiser-Pasta

Als „Mama der Melanzani“ krempelt Andrea Steinhart seit 2009 die Gemüse-Landschaft in Österreich um und hat maßgeblich dazu beigetragen, einen Platz für Melanzani in den österreichischen Küchen zu schaffen. Auf 3 Hektar baut Steinhart das Gemüse im geschützten Anbau an. Zusätzlich verfügt sie über Freiland, auf welchem während der wärmeren Monate Schnittlauch und Petersilie angebaut werden. Radieschen kultiviert sie als Vor- und Nachkultur für ihre Melanzani. Das Schönste an ihrem Beruf ist für Andrea Steinhart, die Pflanze wachsen zu sehen und schlussendlich eine schmackhafte und leuchtend-violette Melanzani zu ernten.