Wenn der Duft von Zimt und Nelken durch die Straßen zieht, goldene Lichter Fenster erhellen und der erste Schnee die Dächer bedeckt, dann beginnt in Deutschland die wohl schönste Zeit des Jahres. Zwischen uralten Rezepten, gelebtem Handwerk und funkelnden Winterlandschaften entfaltet sich ein Zauber, der Genießer:innen und Entdecker:innen gleichermaßen begeistert. Schon der erste Bissen in einen Dresdner Christstollen weckt Kindheitserinnerungen: saftig, buttrig und mit feinem Hauch von Vanillezucker. Auch der Nürnberger Lebkuchen mit Honig, Mandeln und exotischen Gewürzen gehört zu den Klassikern, die nicht nur in der Weihnachtszeit schmecken. Doch Deutschland hat weit mehr zu bieten als süße Verführungen: Wer Land und Leute wirklich kennenlernen möchte, sollte im Herbst oder Winter reisen. Wenn sich die Städte in goldenes Licht hüllen oder die Natur im Schnee glitzert, zeigen sich viele Regionen von ihrer authentischsten Seite.

Wussten Sie, dass ... ... der älteste bekannte Lebkuchenrezept-Text aus Deutschland aus dem 14. Jahrhundert stammt?

... der Dresdner Christstollen 1730 erstmals in einem Stück von 1,8 Tonnen Gewicht – eigens für König August den Starken – gebacken wurde?

... die ersten gläsernen Christbaumkugeln aus Lauscha um 1848 als Ersatz für teure Äpfel und Nüsse erfunden wurden?

... als Deutschlands ältester Weihnachtsmarkt der Striezelmarkt in Dresden gilt? Er wurde bereits 1434 urkundlich erwähnt.

Herbstzeit ist Entdecker:innenzeit: Aktiv in der Natur Wenn sich die Wälder in warmen Farben zeigen und das Licht weicher wird, beginnt die ideale Zeit, um Deutschlands Natur aktiv zu erleben. Besonders eindrucksvoll präsentiert sich der Herbst in der Sächsischen Schweiz, wo sich zwischen beeindruckenden Felsformationen und nebelverhangenen Tälern malerische Wanderwege eröffnen.

Auch in der Lausitz entfaltet sich eine stille Schönheit: Rund um die sagenumwobene Rakotzbrücke spiegeln sich bunte Wälder im Wasser, und beim Kanufahren lässt sich die Landschaft aus einer besonders ruhigen Perspektive entdecken. Wer den Herbst gern sportlich genießt, findet in den Mittelgebirgen ideale Bedingungen zum Radfahren oder für ausgedehnte Spaziergänge mit Panoramablick.

König Ludwigs Traumschloss im Farbenrausch: Neuschwanstein zeigt sich im Herbst von seiner romantischsten Seite. ©DZT/ Francesco Carovillano Eine Brücke wie aus einer anderen Welt: Wenn sich die Rakotzbrücke im See spiegelt, wird der Herbst in der Lausitz zum Märchen. ©DZT/ Michael Neumann Wer im Herbst lieber aktiv unterwegs ist, kann in der Sächsischen Schweiz wunderschöne Ausblicke erleben. ©DZT/ Francesco Carovillano

Zeitreise durch Deutschland: Das UNESCO-Welterbe Deutschlands Nicht nur die Natur, auch Deutschlands Kulturschätze laden im Herbst zu inspirierenden Entdeckungstouren ein. Mit 55 UNESCO-Welterbestätten liegt das Land weltweit auf Platz drei: Damit vereint Deutschland Geschichte, Kunst und Architektur auf einzigartige Weise. Neu auf der Liste steht das märchenhafte Schloss Neuschwanstein, das mit seinen Türmen und Giebeln wie ein Sinnbild romantischer Träume über dem Allgäu thront. In Berlin feiert die Museumsinsel in diesem Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum: Zwischen Pergamonaltar, Nofretete und moderner Museumsarchitektur können Besucher:innen hier Kunstgeschichte auf engstem Raum erleben.

Wer Technik liebt, sollte das Deutsche Museum in München besuchen, eines der größten Wissenschafts- und Technikmuseen der Welt. Für Nostalgiker:innen bietet sich das weltberühmte Spielzeugmuseum in Nürnberg an, das Sammlungen aus mehreren Jahrhunderten zeigt und in der kalten Jahreszeit besonders beliebt ist.

Ob hoch oben im Gebirge oder mitten in der Stadt: Der Herbst in Deutschland ist eine Einladung, aktiv zu werden: draußen in der Natur ebenso wie auf den Spuren des kulturellen Erbes.

Die Skyline Frankfurts, auch Mainhattan genannt, weiß in Kombination mit den Herbstfarben noch mehr zu beeindrucken. ©DZT/ Marcel Waldmann Berlin fasziniert das ganze Jahr, aber gerade an grauen Tagen zieht die Museumsinsel Besucher:innen mit ihren faszinierenden Ausstellungen in den Bann. ©Look Photos/ Travel Stock 44 Orte an Nord- und Ostsee laden im Herbst zum Entschleunigen und Wellnesstagen ein. ©Look Photos/ Harald Obergrubsberger

Aktiv im Winter: Natur, Bewegung und echte Abenteuer Wenn der Schnee fällt, verwandelt sich Deutschland in ein Paradies für Wintersportler:innen und Naturliebhaber:innen. Im Thüringer Wald warten über 1.400 Kilometer gespurte Loipen, idyllische Winterwanderwege und stille Fichtenwälder. Besonders praktisch: Mit dem Rennsteig-Ticket reisen Sie ganz entspannt per Bahn und Bus: nachhaltig und ohne Parkplatzsorgen.

Auch der Harz zeigt im Winter seine sagenhafte Seite: Rund um den Brocken laden Skipisten, Rodelbahnen und Schneeschuh-Trails zu Bewegung und Genuss ein. Wer das Außergewöhnliche sucht, sollte eine Husky-Tour in Oberbayern, im Bayerischen Wald oder im Allgäu erleben. Begleitet vom Schlittengeklirre durch verschneite Täler zu gleiten, ist ein unvergessliches Abenteuer, das zeigt, wie nah man der Natur kommen kann.



Wer lieber den Küstenwind spürt, kann in Usedom die Seele baumeln lassen oder in Travemünde an einer Fackelwanderung teilnehmen. Wenn die Flammen den Strand erhellen und das Meer in der Ferne rauscht, entsteht ein Moment zwischen Romantik und Ruhe – ideal, um den Tag ausklingen zu lassen.

Für ruhigere Tage empfehlen sich winterliche Wanderungen rund um den Chiemsee oder Bad Reichenhall. Hier verbinden sich Bewegung und Entspannung: Nach einem Spaziergang am Thumsee oder einer Tour auf den Hochschlegel lockt die Kristallsauna oder das historische Salzmuseum. So wird der Winter zum Innehalten – aktiv und doch entschleunigt.

Der Thüringer Wald verwandelt sich im Winter in ein glitzerndes Paradies mit über 1.400 Kilometer gespurten Loipen. ©Thüringer Tourismus GmbH/ Udo Bernhart Winter im Harz heißt: Schneeschuh anschnallen und die verschneite Natur in Ruhe genießen. ©DZT/ Michael Neumann Travemünde lockt im Winter mit stimmungsvollen Fackel-Spaziergängen. ©LTM/ Bernd Schmidt

Städtetrips mit Lichterglanz: Von Quedlinburg bis Regensburg Wenn die Tage kürzer werden und sich die Städte in festliches Licht hüllen, entfalten deutsche Altstädte ihren ganz besonderen Zauber. Regensburg etwa, UNESCO-Welterbe und eine der besterhaltenen mittelalterlichen Städte Europas, lädt im Winter zu Spaziergängen durch enge Gassen und über romantische Plätze ein. Zwischen gotischem Dom und Steinerner Brücke glitzern Lichterketten, während in historischen Innenhöfen feiner Glühwein und handgemachter Christbaumschmuck warten.

Auch Quedlinburg verwandelt sich in ein wahres Weihnachtsmärchen: Hinter den Fachwerkfassaden verbirgt sich im Advent ein lebendiger Adventskalender, der täglich neue Szenen aus der Weihnachtszeit enthüllt.

Die Fachwerkhäuser, die den Charme Monschaus ausmachen, beeindrucken in Kombination mit Schnee noch mehr. ©Adobe Stock/ Puravi Daniel Majestätisch thront der Dom Regensburgs über der bayerischen Altstadt und der Donau. ©Adobe Stock/ Thomas Quedlinburg im Winter: Fachwerkidylle, glitzernder Schnee und ein lebendiger Adventskalender voller Überraschungen. ©Adobe Stock/ DK Fotowelt

Weihnachtsmärkte: Zwischen Glühwein, Handwerk und Geschichte Sie sind der Inbegriff deutscher Weihnachtstradition: die Weihnachtsmärkte. Kaum ein anderes Land bietet eine solche Vielfalt an festlicher Stimmung. Ob in Nürnberg, wo Lebkuchen und das Christkind den Markt berühmt machten, oder in Dresden, wo der Striezelmarkt mit dem Duft von Stollen und Mandelgebäck lockt: Überall verbinden sich Geschichte und Genuss. Auch Stuttgart ist mit seinem Weihnachtsmarkt, der zu den Ältesten Deutschlands gehört, eine Reise wert.

Hundertwasser trifft im Advent in Magdeburg auf Millionen Lichter und Halle an der Saale begeistert mit der ältesten Schokoladenfabrik Deutschlands und der weltweit ältesten, größten und umfangreichsten öffentlichen Einrichtung zum Thema Beatles – ein Muss für Beatles-Fans!

Wer im Norden unterwegs ist, erlebt den Advent in einer ganz besonderen Atmosphäre. In Bremen verwandelt sich die Weserpromenade in ein winterliches Märchen: Beim Schlachte-Zauber locken mittelalterliches Marktflair, romantisch beleuchtete Gassen und der verführerische Duft von Glühwein und Gebäck. Nur wenige Schritte weiter glänzt der Weihnachtsmarkt rund um das UNESCO-Welterbe-Ensemble aus Rathaus und Roland – geschichtsträchtig, stimmungsvoll und bezaubernd in jedem Licht.

Auch Hamburg zeigt sich in der Adventszeit von seiner schönsten Seite. Wenn der Duft von gebrannten Mandeln über den Rathausmarkt zieht, erstrahlt die Hansestadt im Glanz unzähliger Lichter. Auf dem Roncalli-Weihnachtsmarkt begegnen Besucher kunstvollen Holzschnitzereien, originellen Geschenkideen und internationalen Spezialitäten. Und wenn der fliegende Weihnachtsmann täglich über den Markt gleitet, scheint das Wintermärchen an Alster und Rathaus perfekt.

Wenn der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln durch Hamburgs Straßen zieht, verwandelt sich die Hansestadt in ein Wintermärchen. ©Adobe Stock/ Mapics Vor der Kulisse der Weserpromenade entfaltet die Bremer Schlachte in der Adventszeit ihren ganz eigenen Zauber. ©WFB Wirtschaftsförderung Bremen/Jonas Ginter Im Spielzeugdorf Seiffen bekommen Nussknacker mit jedem Pinselstrich ihre charaktervolle Gestalt. ©Tourismusverband Erzgebirge

Im Erzgebirge, besonders im Spielzeugdorf Seiffen, lebt das Handwerk in jedem Detail. Hier entstehen Nussknacker, Räuchermännchen und Engel, liebevoll geschnitzt und bemalt. Zur Adventzeit verwandeln sich ganze Dörfer in eine Bühne für Holzkunst, Lichterglanz und Musik.

Auch kleinere Märkte, etwa in den Altstädten von Lübeck, Goslar oder Bamberg, begeistern mit regionalen Spezialitäten und echtem Handwerk. Glühwein aus heimischen Früchten, Bratäpfel, Maronen oder Baumkuchen aus Salzwedel: Überall lässt sich der Geschmack der Region entdecken.

Der Dresdner Striezelmarkt verzaubert seit Jahrhunderten mit festlicher Tradition und dem berühmten Christstollen. ©Dresden Marketing GmbH/ Jörg Schöner Im Advent wartet die deutsche Hauptstadt mit über 60 Weihnachtsmärkten auf, die Glühwein und deutsche Spezialitäten anbieten. ©Getty Images/ Henryk Sadura

Deutsche Spezialitäten, Traditionen und Handwerkskunst Kaum ein Land verbindet Kulinarik und Kultur so harmonisch wie Deutschland. Viele Rezepte und Bräuche haben eine jahrhundertealte Geschichte – und werden bis heute mit Liebe gepflegt. Der Salzwedeler Baumkuchen zum Beispiel entsteht noch immer Schicht für Schicht über offenem Feuer. Oder das „Arschpfeifenrössl“ aus Berchtesgaden, ein hölzernes Pferdchen mit einer Pfeife im Schweif, das einst Kinderherzen erfreute.

Auch die Glasbläserkunst aus Lauscha ist mehr als ein Handwerk: Sie ist Teil des immateriellen UNESCO-Kulturerbes. Hier wurden vor über 175 Jahren die ersten gläsernen Christbaumkugeln gefertigt, die später sogar in Windsor Castle für königlichen Glanz sorgten.

Wer in diese Welt eintaucht, spürt schnell: Weihnachten in Deutschland ist nicht bloß ein Fest, sondern ein Gefühl – aus Licht, Wärme, Genuss und Tradition.

Bereits im 18. Jahrhundert wurde der Dresdner Christstollen als luxuriöses Geschenk an Könige und Fürsten verschickt. ©DZT/ Mike Hofstetter Lübecker Marzipan wurde früher in Apotheken als Medizin empfohlen, ob es tatsächlich heilt, bleibt fraglich. Doch sein feiner Mandelgeschmack vertreibt sicher trübe Gedanken. ©LTM/ Olaf Malzahn Ein Meisterwerk aus Schichten und Flammen: In Salzwedel wird der Baumkuchen zur süßen Kunstform. ©Adobe Stock/ Stockfotos MG Mit Nüssen, Honig und feinen Gewürzen: Nürnberger Lebkuchen versüßen seit dem Mittelalter die Adventszeit. ©DZT/ Jens Wegener ©Thüringer Tourismus GmbH/ Florian Trykowksi