Digitalisierung im Geldwesen: Jung und Alt sind gefordert

Bei den jungen Menschen haben die Banken in den vergangenen Jahren viel an Vertrauen eingebüßt. Bernhard Heinzlmaier, Jugendforscher und Geschäftsführer der T-Factory Trendagentur Markt- und Meinungsforschung GmbH: „Wir sehen in unseren Studien ein sehr geringes Bankenvertrauen: Bei den Service-Telefonnummern hängt man ewig in der Warteschleife, Filialen werden geschlossen und persönliche Gespräche sind kaum noch möglich. Viele der jungen Einsteiger ins Bankgeschäft würden aber persönliche Beratung wollen und brauchen, nur angeboten wird sie ihnen nicht.“ Dabei sei Finanzbildung bei der Jugend ein Schichtenproblem. „Im untersten Gesellschaftsdrittel gibt es keine Finanzbildung, in den Mittelschichten überwiegt gefährliches Halbwissen, im obersten Gesellschaftsdrittel ist das Wissen über Geldgeschäfte zwar größer, aber nicht groß genug“, so Heinzlmaier.