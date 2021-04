Finanzen: Ein Leben lang mehr Wissen

Die gute Nachricht ist: Laut einem aktuellen OECD-Bericht genießen die Österreicher einen Lebensstandard und ein subjektives Wohlbefinden, die zu den höchsten in der OECD gehören. Erwachsene liegen bei internationalen Messungen der Finanzkompetenz ebenfalls über dem OECD-Durchschnitt. Aber es gibt auch Risiken in der österreichischen Finanzbildung, die man laut OECD nicht unterschätzen sollte. Die Hälfte der Erwachsenen in Österreich könne laut aktuellem Bericht nichts mit dem Begriff Zinseszins anfangen und fast 40 Prozent haben keine Ahnung, was eine Risikodiversifikation ist. Dieses Nicht-Wissen beeinträchtig laut OECD die Fähigkeit zur langfristigen effektiven Verwaltung finanzieller Ressourcen und birgt das Risiko einer Überschuldung. Vanessa Koch, Projektleiterin Nationale Finanzbildungsstrategie im Bundesministerium für Finanzen: „Finanzbildung muss als Teil des lebenslangen Lernens verstanden werden, damit in jeder Lebensphase eines Menschen durchdachte Finanz- und Konsumentscheidungen getroffen werden können und das finanzielle Wohlbefinden nachhaltig gesteigert werden kann.“