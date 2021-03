Was wissen Sie über Ihr Geld?

Weshalb mehr übers Geld wissen?

Warum „Financial Literacy“ für Jugendliche so wichtig ist

Mit gutem Grund. Die meisten Finanzbildungsinitiativen in Österreich richten sich an jüngere Menschen: Laut einer Umfrage der Bawag fühlen sich 83 Prozent der jungen Erwachsenen in Geldfragen nicht sattelfest.

Das ist schlimm, denn neben öffentlichkeitswirksamen „Fallen“ wie Anlagebetrügereien gibt es auch im finanziellen Alltag deutlich weniger spektakuläre und dennoch oft sehr teure Probleme. Ein Beispiel dafür sind die überzogenen Konten hierzulande, wie ein Blick auf die Größenordnungen beweist: Laut Oesterreichischer Nationalbank betrug das Gesamtvolumen an Kontoüberziehungen von heimischen Haushalten 3,6 Milliarden Euro. Und dafür verlangen die Banken völlig legal Überziehungszinsen von durchschnittlich 10,6 Prozent pro Jahr ...

Schuldenfallen lauern

Oder denken wir auch an die Tatsache, dass ein Null-Euro-Handy eben nicht wirklich gratis ist. Vermitteln wir der Jugend doch lieber, wie Zinsen „funktionieren“, oder an wen man sich bei Geldproblemen wenden kann. Schließlich sind gerade 15- bis 16-Jährige sehr empfänglich für Werbung und geraten allzu leicht in Schuldenfallen. (Erst wenn junge Menschen in Finanzfragen so sattelfest sind, dass ihnen monatlich Geld übrig bleibt, empfehlen die Experten übrigens tiefere Einblicke in die Finanzmärkte.)

Laut oben erwähntem „Mapping Bericht“ mangelt es an Kommunikationskampagnen zur Finanzbildung für die Öffentlichkeit – und an objektiven Evaluierungen der vorhandenen (gar nicht so wenigen) Initiativen.