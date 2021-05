Auch im OECD-Bericht „Financial Literacy in Austria“ der im Frühjahr 2021 präsentiert wurde, kommt man zu einem ähnlichen Ergebnis: Trotz der erzielten Fortschritte und des wachsenden Konsenses in der Gesellschaft, zu einem besseren Gleichgewicht der Chancen und Lebensentscheidungen zwischen den Geschlechtern, bleibe die Gleichstellung der Geschlechter in Österreich unerreicht. Das finanzielle Wohlstandsgefälle zwischen den Geschlechtern sei laut OECD in Österreich größer als in vergleichbaren Ländern. Heidrun Kopp, Leiterin Institut für nachhaltiges Finanzwesen (INAFINA): „Karenzzeiten und die Möglichkeit der Teilzeitarbeit sind wichtige Errungenschaften, die es insbesondere Frauen erleichtern soll, Beruf und Familie „unter einen Hut“ zu bringen. Gleichzeitig führt dies dazu, dass sie trotz durchgängiger Berufstätigkeit, lange Jahre mit geringem Einkommen aufweisen, was wiederum unter anderem häufig zu einer geringen Pension führt. Im Vergleich zu Männern beträgt der Pensionsgap dabei rund 40 Prozent!“ Laut Statistik Austria sind rund 200.000 Menschen über 65 Jahre derzeit von Armut betroffen, 136.000 davon sind Frauen. Verbesserte finanzielle Bildung kann Frauen dabei helfen, ihr finanzielles Leben besser zu managen, wodurch sich ihr finanzielles Vermögen potenziell erhöhen können.