Gesundheitsvorsorge für die Next Generation

Die Allianz-Gesundheitsvorsorge setzt auch im Bereich Telemedizin auf profilierte Partner. Diese kann vor allem bei Kindern und Jugendlichen besonders wertvoll sein, da zum Beispiel an einem Wochenende oder in der Nacht medizinischer Rat schwer zu bekommen ist. Hier steht via Medi24 die digitale Gesundheitsassistentin „Emma“ zur Verfügung, die medizinische Hilfe rund um die Uhr per Whatsapp, Telegram oder Webchat leicht zugänglich macht. Der auf Artificial Intelligence basierende „Symptom Checker“ klärt Krankheitssymptome ab und informiert über die Dringlichkeit einer Arztkonsultation. „Doctor Chat“ bietet eine medizinische Sofortberatung via Chat und „Medical Hotline“ ermöglicht eine persönliche Beratung per Telefon.