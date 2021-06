Wie wurde diese seltene Erkrankung diagnostiziert?

Im Wiener Wilhelminen Spital fand an diesem Tag die Weihnachtsfeier statt und ich hatte Glück, denn nahezu alle Ärzte waren vor Ort. Der Primarius erkannte sofort, dass es sich um die sehr selten auftretende Krankheit handelt. Ich wurde zwar umgehend an ein Dialyse-Gerät angeschlossen und für zehn Tage in künstlichen Tiefschlaf versetzt, aber in dieser Zeit sind meine beiden Beine abgestorben und mussten entfernt werden. Ich überlebte nur knapp, freue mich darüber heute umso mehr.

Wie schafft man es, nach so einem harten Schicksalsschlag wieder Lebensmut zu fassen?

Hier gab es keinen lebenseinschneidenden Moment bei mir, vielmehr war das ein Prozess mit Höhen und Tiefen. In der ersten Phase ist man noch sehr mit der Krankheit beschäftigt und mit dem Anpassen der Beinprothesen. Man muss lernen, mit dem Umstand zu leben. Ständig muss man sich neuen Situationen stellen und diese bewältigen – das war unglaublich kräftezehrend. Aber meine Familie und meine Freude sind mir zur Seite gestanden. Sie haben mich emotional über diese schwierige Anfangszeit hinweggetragen und mir Kraft gegeben. Dafür bin ich unheimlich dankbar.