Vorsorge ist besser als Nachsorge

Das Gesundheitsbewusstsein der in Österreich lebenden Menschen ist – nicht zuletzt auch aufgrund der Pandemie – in den vergangenen Monaten gestiegen. In einer Allianz Umfrage gaben 54 Prozent der Befragten an, einen gesunden Lebensstil zu pflegen, 72 Prozent der Menschen fühlen sich insgesamt gesund. Das Angebot von Vorsorgeuntersuchungen wird jedoch nicht allzu oft genutzt. „Obwohl sich ein Großteil der Bevölkerung selbst als gesundheitsbewusst sieht, geht nur etwa jede bzw. jeder Zweite regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen. Mit unserem Angebot wollen wir einen Beitrag leisten, diese Quote zu erhöhen“, erklärt Allianz Vorstand Marek.