Sie haben Ihrem Fahrrad einen Namen gegeben?

Ja, ich habe es Wili genannt – denn mein Rennrad ist von der italienischen Marke Wilier Triestina. Es war Liebe auf den ersten Blick. Wili hat eine Speziallackierung und ist mit einer elektronischen Schaltung ausgestattet, die mir die Fahrt erleichtert. In den vergangenen Monaten sind wir richtig zusammengewachsen – er ist ja auch ein fescher italienischer „Bursch“ (lacht).

Sie haben einen großen Plan. Unter der Hashtag-Kampagne #foahrmaarunde wollen Sie 2021 Non-Stop Österreich im Rahmen des Race Around Austria umrunden. Das sind 2.200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter in 92 Stunden. Wie kommt man auf eine solche Idee?

Mein bzw. unser Ziel ist es, auf die Krankheit aufmerksam zu machen und Spenden für die weitere Erforschung der „systemischen Sklerodermie“ zu sammeln. Martin Karall und ich haben bereits bei der Race Around Austria Challenge, eine Tour rund um Oberösterreich, mitgemacht und die 560 Kilometer gut bewältigt. Im Vorfeld hatten mir meine Ärzte zwar vorsichtig abgeraten – aber ich wollte es versuchen und alles funktionierte ausgezeichnet. In 21 Stunden radelten wir die 560 Kilometer Non-Stop und ich hatte während der ganzen Tour nie einen Tiefpunkt. Das war der Ansporn, das Rennen rund um Österreich anzugehen. Nun bereite ich mich schon seit Monaten mit Martin Karall, Siegbert Filzmoser und Cristian Gemmato auf das Rennen am 11. August 2021 vor. Ich bin davon überzeugt, dass wir es sogar in 90 Stunden schaffen können.