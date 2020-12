Österreichs Lebensstil in der Corona-Krise: Jede/r Zweite lebt zurzeit bewusst gesund

Gesundheitsbewusste Frauen

„Gesunde Ernährung ist vor allem den Frauen ein großes Anliegen. Wenn in der Familie über Ernährungstrends gesprochen wird, fragen eher die Männer ihre Partnerin als umgekehrt“, berichtet Marek. Frauen essen öfter frisches und regionales Obst und Gemüse, trinken mehr Wasser und weniger Alkohol, vermeiden fettreiche Lebensmittel und verwenden häufiger Bio-Produkte. Quer durch die Bevölkerung achten zwei Drittel der Menschen darauf, sich mit regionalen Lebensmitteln zu versorgen. Unter den 13 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, für die vegetarisch oder vegan zu essen ein stark beachteter Ernährungsfaktor ist, ist der Anteil der Frauen (18 Prozent) doppelt so hoch als jener der Männer (7 Prozent). Und vor allem bei den Jungen boomt das Thema: Jede/r Vierte der 14-29-Jährigen setzt auf vegetarische oder vegane Ernährung (23 Prozent) – das sind vier Mal so viele wie bei den Über-50-Jährigen (6 Prozent). Einen weiteren interessanten Aspekt zeigt die Allianz Umfrage auf: Während bei allgemeinen Gesundheitsfragen vorrangig der Arzt zu Rate gezogen wird, informieren sich die Meisten bei Ernährungsthemen primär im Internet (57 Prozent) und in den Medien (32 Prozent).

Die Umfrage wurde vom Market-Institut im Auftrag der Allianz Österreich als Online-Befragung durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Personen ab 14 Jahren.