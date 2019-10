6 Gründe für eine fondsgebundene Lebensversicherung

2. Der richtige Mix machts

Eine breite Palette an Fonds ermöglicht heute nahezu unendlich viele unterschiedliche Investmentkombinationen. Dabei reicht die Palette von „sicher“ bis zu „performanceorientiert“ – und das in den unterschiedlichsten Märkten. Damit findet sich in jeder Börsenlage der richtige Veranlagungsmix. Wichtig ist, dass Kunden in regelmäßigen Beratungsgesprächen den Portfoliomix an die jeweilige Marktlage anpassen, damit das Rendite-Risiko-Profil immer den persönlichen Bedürfnissen entspricht.

3. Die Steuervorteile nutzen

Im Gegensatz zu einem Direktinvestment in Aktien oder Fonds fällt bei einer Fondspolizze zwar die 4-prozentige Versicherungssteuer auf die Prämien, nicht aber die 27,5-prozentige Kapitalertragsteuer an. Erträge und Kursgewinne von Investmentfonds sind innerhalb einer Fondspolizze also steuerfrei. Zu beachten ist allerdings: Bei der Einmalzahlungsvariante beträgt die Mindestbindefrist 15 Jahre – bzw. 10 Jahre für Kunden ab 50. Das bedeutet: Wer während der Mindestbindefrist aussteigt muss zusätzlich sieben Prozent Versicherungssteuer an den Fiskus abführen. Beträgt die Auszahlung nicht mehr als 25 Prozent der Einmalprämie, dann entfällt die Nachversteuerung.