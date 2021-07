„Frauen müssen Eigenverantwortung übernehmen“

Frauen werden in der Regel für vergleichbare Tätigkeiten noch immer schlechter entlohnt als Männer. Das macht sich aber nicht nur während der Erwerbszeit bemerkbar, sondern führt auch im Alter zu Konsequenzen. Christine Dornaus erläutert, warum Vorsorge für Frauen heute ein so zentrales Thema sein muss.

Wir schreiben das Jahr 2019 und noch immer werden Frauen, besonders in der Arbeitswelt, benachteiligt. Wo sehen Sie Handlungsbedarf?

Christine Dornaus: Interessant ist, dass laut aktuellsten Daten der Statistik Austria die Anzahl arbeitender Frauen im Jahr 2017 weiter zugenommen hat. Lag die Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-jährigen Frauen 1997 noch bei 58,4 Prozent, so stieg sie mittlerweile auf 68,2 Prozent. Der Anteil erwerbstätiger Frauen war damit 2017 um fast 10 Prozentpunkte höher als vor 20 Jahren und nähert sich damit der Erwerbstätigenquote der Männer (76,2%) schrittweise an. Das Problem dabei ist, dass knapp die Hälfte dieser erwerbstätigen Frauen in Teilzeit arbeitet.

Inwiefern ist das ein Problem?

Die hohe Teilzeitquote bei Frauen spiegelt sich in niedrigeren Einkommen wider. Insgesamt verdienten Frauen in Österreich 2017 um 37,3 Prozent brutto pro Jahr weniger als Männer. Bei ganzjähriger Vollzeitbeschäftigung lagen die Bruttojahreseinkommen der Frauen im Mittel immer noch um 15,6 Prozent unter jenen der Männer. In Summe führen die niedrigeren Erwerbseinkommen und die Versicherungsverläufe, die vor allem durch Kindererziehungs- und Pflegezeiten Lücken aufweisen, zu niedrigeren Pensionen und anderen sozialen Risiken.