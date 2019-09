Der Jugend eine Zukunft geben

Zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen

Lorenz nutzte auch die zahlreichen Weiterbildungsmaßnahmen – sein persönliches Highlight war der Lehrgang „Versicherungswirtschaft“, den er heuer erfolgreich absolviert hat. Aber auch in seiner Freizeit bildet er sich weiter und liest viel: „Ich will mich immer weiterentwickeln und besser werden. Dazu gehört, dass ich mir Ziele setze und regelmäßig reflektiere, was gut und was weniger gut gelaufen ist.“

Nach erfolgreicher Lehrabschlussprüfung erwartet die Jugendlichen ein fixer Job im Außendienst mit umfangreichen Karriereperspektiven. Lehrlinge können aus einer Vielzahl an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten wählen, um sich fortzubilden und weiterzuentwickeln. Lasshofer: „Wer als Lehrling gestartet ist, kann es in der Wiener Städtischen weit bringen. Die Erfolgsgeschichten unserer Mitarbeiter beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und den werden wir auch weiter beschreiten.“