Wiener Stadtregierung: Großes Sesselrücken in den Ressorts

Auch im Hinblick auf das Geschlechterverhältnis im roten Regierungsteam käme diese Trennung für Ludwig gelegen. Ein weiblich besetztes Sozialressort würde den Weg frei machen für einen Mann, der die wackelnde Finanzstadträtin Renate Brauner beerbt – etwa Wien-Holding-Chef Peter Hanke.

"Keine spontane Entscheidung"

Mit dem bevorstehenden Wechsel am Bürgermeistersessel habe sein Rückzug nichts zu tun, betont Mailath-Pokorny. Im Duell um die Spitze der Wiener SPÖ hatte er sich weder für Ludwig, noch für dessen Konkurrenten Andreas Schieder deklariert. Dass er – so wie Schieder-Unterstützerin Frauenberger – nun seiner Ablöse zuvorgekommen sei, will Mailath-Pokorny nicht so stehen lassen: „Ich hatte in keiner Sekunde den Eindruck, dass Michael Ludwig meinte, ich sollte meine Aufgabe nicht weiter machen“, erklärt er. Der jetzige Rückzug sei keine spontane Entscheidung gewesen, er habe schon vergangenen Herbst mit Häupl über seine politische Zukunft gesprochen. Letzterer kommentierte die jüngsten Abgänge aus seinem Team so: „Das ist die Entscheidung der einzelnen Damen und Herren und das war’s auch schon. Es bricht ja kein Chaos aus.“

Ludwig streute dem Noch-Kulturstadtrat am Donnerstag Rosen: „Andreas Mailath-Pokorny hat meine außerordentliche Wertschätzung.“ Für sein neues Regierungsteam habe er „viele Ideen“, sagte der SPÖ-Vorsitzende, betonte aber gleich, dem Landesparteivorstand erst am 14. Mai entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Zehn Tage später wird die neue Stadtregierung angelobt.