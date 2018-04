Rendi-Wagner nach Wien? Wie Ludwig die Regierung umbaut

Nach Sandra Frauenbergers Rückzug als Gesundheits- und Sozialstadträtin dürfte es inzwischen eine Favoritin für ihre Nachfolge geben: Pamela Rendi-Wagner, Ex-Gesundheitsministerin und derzeit Nationalratsabgeordnete, soll das Ressort übernehmen. Das ist von mehreren Seiten in der SPÖ zu hören. Und auch an anderen Stellen des roten Regierungsteams gewinnt das Personalkarussell an Fahrt.

Wie berichtet, will SPÖ-Chef Michael Ludwig am 14. Mai sein neues Stadtratsteam präsentieren. Darin wäre für Frauenberger, die im parteiinternen Duell um Michael Häupls Nachfolge Andreas Schieder unterstützt hatte, kein Platz vorgesehen gewesen. Sie kam ihrer Ablöse daher zuvor und gab am Mittwoch ihren Rückzug bekannt.

Im Gespräch für ihren Posten ist neben Rendi-Wagner auch Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres . Für ihn spricht seine fachliche Kompetenz, sein gutes Image in der Bevölkerung aufgrund des „Don’t Smoke“- Volksbegehrens und sein guter Draht zur Ludwig. Eine Übernahme des Amts durch Szekeres wäre mit einer gewissen Ironie verbunden: Im Konflikt um die Ärztearbeitszeiten zerstritt er sich 2016 mit der damaligen Stadträtin Sonja Wehsely derart, dass er seine SPÖ-Mitgliedschaft zurücklegte. Jetzt könnte er ihr Nachfolger werden.