Am Dachboden des Stephansdoms: Sessel, Kisten und ein Heiligenkopf

Oben angekommen, bietet das Dach einen spektakulären Anblick: Hier ist mit einem Neigungswinkel von 85 Grad seine steilste Stelle. Insgesamt ist es mit 250.000 Dachziegeln gedeckt, die in unterschiedlichen Farben glasiert sind.

Glänzende Schuppen

Bei näherer Betrachtung sehen sie aus wie glänzende Fischschuppen. 50.000 Dachziegel gibt es als Reserve – gelagert werden sie natürlich am Dachboden.

Am Weg dorthin kommt man an mehreren Wasserspeiern vorbei. Das seien „nicht gerade vertrauenserweckende Geschöpfe“, sagt Bauchinger. Sie symbolisieren, dass das Böse außerhalb der Kirche bleibe. Dank ihnen dringt auch kein Wasser dort ein – das System funktioniert wohl effektiv. „Bei Regen würde ich mich jedenfalls nicht drunterstellen“, so der Domführer.

Das Dach selbst bestand vor dem 2. Weltkrieg aus 1.200 Tonnen Lärchenholz. Darum gab es eine Domfeuerwehr und eine eigene Löschwasserleitung. Die Feuerwehrleute wurden im Krieg aber eingezogen, die Wasserleitung wurde beschädigt.