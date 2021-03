Zwei Wiener Bezirke wollen Künstler Arik Brauer ehren

Gleich zwei Wiener Bezirke bemühen sich darum, einen öffentlichen Platz zu Ehren von Arik Brauer umzubenennen. Der über die Grenzen Österreichs bekannte Künstler ist im Jänner im alter von 92 Jahren verstorben. In Mariahilf soll darum der Platz vor dem Raimund Theater nach ihm benannt werden, in Ottakring die Parkfläche am Ludo-Hartmann-Platz.

Das gaben beide Bezirke unabhängig voneinander bekannt. Und beide können das gut argumentieren, denn Brauer ist für beide Bezirke eine wichtige historische Figur.

Kindheit in Ottakring

In Ottakring wurde das Universaltalent Brauer geboren, der unter anderem als Maler, Dichter und Liedermacher weltberühmt wurde. Seine Kindheit verbrachte er in einer Zinkaserne am Ludo-Hartmann-Platz 4, in unmittelbarer Nähe von dort, wo jetzt die Parkanlage nach ihm benannt werden soll.

Im Bezirk herrschte darum breiter Konsens darüber, dass dem gebürtigen Ottakringer diese Ehre zuteil werden soll. „Mich freut es besonders, dass wir den Antrag in der Bezirksvertretung einstimmig beschließen konnten", sagt Bezirksvorsteher Franz Prokop (SPÖ).

Künstlerisches Schaffen in Mariahilf

Doch auch mit Mariahilf verbindet Brauer eine Geschichte. Das Haus in der Gumpendorfer Straße 134-136, als Arik-Brauer-Haus bezeichnet, wurde von ihm künstlerisch gestaltet. Bekannt ist vor allem die bunte Fassade, die aus zahlreichen Fliesen zusammengesetzt ist und laut Brauer das „Ringen um Harmonie“ darstellt.