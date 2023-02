Zwei Fälle von Gewalt und Todesdrohungen in der Familie

Gegen 9.00 Uhr hatte in Liesing eine Frau die Polizei verständigt und angegeben, von ihrem 32-jährigen Cousin mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Außerdem soll er die zwei minderjährigen Kinder der Frau bedroht und den Küchenofen beschädigt haben. Der Mann ließ sich in der Wohnung widerstandslos festnehmen. Die Staatsanwaltschaft verfügte eine Anzeige auf freiem Fuß gegen den 32-jährigen Mann. Weil der Mann der Frau derzeit nicht in Österreich sei, habe der Cousin gemeint, die Familie dürfe die Wohnung nicht ohne seine Zustimmung verlassen.

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt und duldet keine Gewalt, gleichgültig in welcher Form. Der Polizei-Notruf (133) ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt. Hilfe bieten auch die Österreichischen Gewaltschutzzentren, erreichbar unter 0800/700-217.