Versuchte Vergewaltigung am Karlsplatz: Fahndung nach Verdächtigem

Die Polizei sucht nach einer versuchten Vergewaltigung in Wien-Wieden nach dem Täter. Der Vorfall ereignete sich bereits am 13. August des Vorjahres am Karlsplatz. Nun liegen Bilder des Verdächtigen vor.

Die Frau saß gegen 2.10 Uhr nachts allein auf einer Parkbank, als ein Mann versuchte, sie zu vergewaltigen. Doch die Frau wehrte sich. Dem Täter gelang es nicht, das Opfer zu entkleiden. Schließlich ließ der Unbekannte von der Frau ab und flüchtete.