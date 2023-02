Ein 14-Jähriger ist am Freitagabend in Wien-Penzing von mehreren Jugendlichen ausgeraubt und leicht verletzt worden. Der Bub dürfte laut Polizei zumindest einen der Täter gekannt haben, die ihn gegen 19.00 Uhr unter einem Vorwand in die Albert-Schweitzer-Gasse gelockt hatten.

Dort wurde er vermutlich sofort attackiert und unter Schlägen zur Herausgabe seiner Bauchtasche aufgefordert. Erst als ein Zeuge auf den Überfall aufmerksam wurde, liefen die Angreifer davon.

Der Bursche rief daraufhin selbst die Polizei, die in der Nähe zwei Jugendliche anhielt. Einer der beiden, ein 16-Jähriger Österreicher, wurde als Tatverdächtiger identifiziert. Die noch flüchtigen und teilweise unbekannten Täter werden noch gesucht.

