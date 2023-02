Nächtliche Explosion blieb weitgehend unbemerkt

Eigentlich sollte man meinen, eine Explosion um drei Uhr nachts mitten auf der Burggasse in Neubau samt anschließendem Polizei- und Feuerwehreinsatz würde große Aufmerksamkeit erregen und tags darauf Gesprächsthema im Grätzel, wenn nicht in der ganzen Stadt sein.

Mitnichten: Es war bereits in der Vorwoche, als unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag, 17. Februar, versuchten, einen frei stehenden Bankomaten im Eingangsbereich eines Sushi-Restaurants zu sprengen. In den Geldautomaten wurde ein brennbares Gas eingeleitet und gezündet. Offenbar verwendeten die Täter dabei aber zu wenig Gas: Der Bankomat fing durch die Verpuffung zwar Feuer, die Geldkassetten blieben jedoch intakt und im Gerät.