Zu Fuß durch Wien: Auf Schritt und Tritt Sommer

Unter anderen Umständen

Unter welchen Umständen Frauen Kinder gebären, hängt von vielen Faktoren ab: vom jeweiligen historischem Moment und von der Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Gruppe zum Beispiel. Anlässlich der Ausstellung „Vor Schand und Noth gerettet?!“ im Bezirksmuseum Josefstadt führt dieser Stadtspaziergang heute an Orte der Schwangerschaftsberatung sowie des Gebärens und beleuchtet den Umgang mit der Gebärfähigkeit von Frauen aus feministischer Perspektive.

Info: 23. Juli, 17 bis 19 Uhr, gratis. Startpunkt ist das Hebammenzentrum (9., Lazarettgasse 8). Anschließende Führung durch die Schau im Bezirksmuseum möglich.

Kühle Brise in der City

Wie man im 1. Bezirk das Klima zu schützen versucht und was dort gegen Hitze getan wird, nehmen am Samstag die „Austria Guides For Future“ mit der Tour „Eine kühle Brise weht durch die Innenstadt“ in den Blick. Der Gruppe geht es darum, mit Spaziergängen wie diesem ein Bewusstsein für zukunftsweisende Entwicklungen in Wien zu schaffen.

Info: 24. Juli, 10 Uhr, 18 Euro pro Erwachsenem, 9 Euro pro Kind. Anmeldung unter info@austriaguidesforfuture.at

Zum Hollywood von Wien

Im Rahmen der Spaziergang-Reihe „Wien für Wiener“ geht es am Samstag um das Grätzel am Laaerberg im südlichen Favoriten. Dort ist man zwischen der Ankerbrotfabrik, dem Böhmischem Prater und dem Hollywood von Wien unterwegs.

Info: 24. Juli, 14 bis 16 Uhr, 18 Euro pro Person. Anmeldung unter 01/774 89 01 oder info@viennawalks.com