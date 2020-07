Luftschnappen: Spazieren ist gut für Körper, Geist und Job

Mentales Ausstrecken

Viele kennen es: Das Sitzen vor dem Computer, am virtuellen oder realen Konferenztisch, im Auto oder in der Bahn zwingt über Stunden in eine gekrümmte Haltung. Beim selbst gewählten Freigang ist es aber längst nicht nur der Körper, der sich wieder entfaltet:

"Tritt man bei der Arbeit auf der Stelle, tüftelt an etwas und kommt nicht weiter, kann man erleben, wie beim Gehen die Gedanken wieder auf Trab kommen," so Sabine Claus. Besonders wenn der Stresspegel im Job hoch ist, findet man so zu mehr Selbstsicherheit und Ruhe zurück.